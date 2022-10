Październik 7, 2022

Fotospółdzielnia – Czas zatrzymany w Galerii Sztuki Marchand, fot. Jerzy Doroszkiewicz Fotospółdzielnia – Czas zatrzymany w Galerii Sztuki Marchand, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Kamila Butkiewicz, Dana Grodzka, Damian Szymański, Krzysztof Borowski, Piotr Niedźwiedź, Piotr Zientara, Cezary Fabiszewski i Adam Ślefarski to fotograficy, którzy pokazują swoje prace w Galerii Sztuki Marchand zrzeszeni pod wspólnym szyldem Fotospółdzielnia.

Fotospółdzielnia to grupa działająca przy PIK-u od 6 lat. To pasjonaci fotografii, których cechuje: ogromna ciekawość, chęć ciągłego rozwoju, oraz niepohamowana potrzeba tworzenia. Opiekunem z ramienia PIK jest Adam Ślefarski, a instruktorem Cezary Fabiszewski, fotografik białostocki.

Wystawa pt. ”Czas zatrzymany” pokazuje tą pasję każdego z członków grupy. Każdy z nich jest inny, co innego go interesuje, co innego cieszy, co innego kocha i to widać na tej wystawie. Jest to próba zatrzymania chwili ważnej dla twórcy. Wystawę można oglądać w Galerii Sztuki Marchand przy ulicy Kilińskiego 12 w Białymstoku. (jd)

O idei wystawy „Czas zatrzymany” mówi jeden z liderów grupy – Adam Ślefarski: