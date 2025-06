Czas relaksu, integracji i świetnej zabawy na kampusie Politechniki Białostockiej. Posłuchaj relacji z Pikniki Rodzinnego

1 czerwca, 2025

Piknik Rodzinny Politechniki Białostockiej, fot. Hanna Kość Piknik Rodzinny Politechniki Białostockiej, fot. Hanna Kość

To był czas wypoczynku, relaksu i integracji dla pracowników Politechniki Białostockiej i ich rodzin. W sobotę (31.05) uczelnia zorganizowała Piknik Rodzinny z ogromem atrakcji dla wszystkich.

Na kampusie Politechniki Białostockiej była moc zabaw dla dzieci, a w tym dmuchańce, animacje, czy wyczyny cyrkowe. Ponadto catering z zapiekankami, grillem, czy lodami i watą cukrowa. A wszyscy bawili się z muzyka na żywo na potańcówce pod gołym niebem.

– Jest fajnie, bo są zabawy na przykład dmuchańce i malowanie twarzy, dużo atrakcji dla dzieciaków. Przyszliśmy rodzinnie. Jest możliwość spędzenia wspólnie czasu i spotykamy wielu ludzi, naszych znajomych, z którymi studiowaliśmy, współpracowników, więc wspaniałe jest to wydarzenie. Jest fajnie, ponieważ jest dużo takich atrakcji skierowanych nie tylko do młodszych osób, ale także do starszych. Jest piękna pogoda, super atmosfera, wspaniała muzyka, czyli wszystko co najlepsze – mówią uczestnicy Pikniku Rodzinnego.

Piknik Rodzinny na kampusie Politechniki Białostockiej dla pracowników to już tradycja uczelni.

– Nasza społeczność na co dzień pracuje intensywnie, ma wiele zadań, ale powinien być też czas, kiedy możemy się spotkać, pogadać bez napięcia, w fajnej atmosferze, wymienić się dobrymi emocjami, przede wszystkim zintegrować się – tłumaczy prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Piknik Rodzinny Politechniki Białostockiej połączył pokolenia, ponieważ były atrakcje dla starszych, jak i młodszych z okazji Dnia Dziecka. (hk)

Relacja Hanny Kość: