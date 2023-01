Czas na złożenie wniosków o przedłużenie świadczenia 500+

Styczeń 31, 2023

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

Od 1 lutego można już będzie składać wnioski o 500+ na nowy okres rozliczeniowy, rozpoczynający się od czerwca i trwający do końca maja 2024 roku.

To ważne, by dokumenty wypełnić do końca kwietnia. Daje to bowiem gwarancję ciągłości wypłaty pieniędzy.

Wnioski można składać tylko online. Do wyboru jest: portal Emp@tia, bankowość elektroniczna, PUE ZUS lub aplikacja mZUS. O świadczenie mogą starać się także mieszkający w Polsce obywatele Unii Europejskiej oraz uchodźcy wojenni z Ukrainy.

Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od wysokości zarobków. (mt)