Home Wiadomości Czas na zabawę i logiczne myślenie — Politechnika Białostocka zaprasza do udziału w Internetowej Lidze Łamigłówkowej

Wiadomości

25 listopada, 2025

Czas na zabawę i logiczne myślenie — Politechnika Białostocka zaprasza do udziału w Internetowej Lidze Łamigłówkowej

Uczniowie siedzą w auli i rozwiązują zadania. Finał konkursu „Internetowa Liga Łamigłówkowa”, fot. Hanna Kość
Zabawa, trening logicznego myślenia i odrobina zdrowej rywalizacji – już po raz dziesiąty rozpoczęła się Internetowa Liga Łamigłówkowa. Konkurs, który organizuje Centrum Popularyzacji Nauki SIGNUM działające na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

 

Choć pierwsze dwie łamigłówki już się pojawiły, to do zabawy można wciąż dołączyć, ponieważ na uczestników czekają aż 23 zadania publikowana raz na tydzień.

– Łamigłówki można rozwiązać myśląc logicznie, podchodząc do tego zdroworozsądkowo. Jakieś rachunki są potrzebne, ale nie to jest najważniejsze w tego typu zadaniach. A logiczne myślenie jest szalenie ważne, nie tylko przy uczeniu się matematyki, ale właściwie chyba każdego przedmiotu, a potem w życiu jest niezbędne – tłumaczy dr inż. Rajmund Stasiewicz z Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM działającego na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. 

W konkursie startować mogą uczniowie szkół podstawowych i średnich, także maturzyści. Mile widziani są również dorośli, czyli rodzice, nauczyciele czy osoby po prostu lubiące łamigłówki. Rywalizują na tych samych zasadach, choć tylko uczniowie mogą awansować do finału i zdobywać nagrody. Szczegóły i aktualne zadania dostępne są na stronie Centrum Popularyzacji Nauki SIGNUM. (hk)

 

Rozmowa Hanny Kość:

Najnowsze wiadomości
Uczniowie siedzą w auli i rozwiązują zadania.
Czas na zabawę i logiczne my ... więcej
Mężczyzna, a w tle kobiety ćwiczą na sali sportowej
„Bezpieczny Białostoczanin ... więcej
2025-11-21-wystawa-50-lecia-WA-PB-fot-Maciej-Giedrojc-Juraha
Podwójna wystawa na 50-lecie ... więcej
Od storytellingu po sztuczną ... więcej
Dr-Lukasz-Nazarko-mowca-na-TEDx-MedUniGraz-2025-3
Dr Łukasz Nazarko mówcą TED ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.