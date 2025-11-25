Czas na zabawę i logiczne myślenie — Politechnika Białostocka zaprasza do udziału w Internetowej Lidze Łamigłówkowej

25 listopada, 2025

Finał konkursu „Internetowa Liga Łamigłówkowa", fot. Hanna Kość

Zabawa, trening logicznego myślenia i odrobina zdrowej rywalizacji – już po raz dziesiąty rozpoczęła się Internetowa Liga Łamigłówkowa. Konkurs, który organizuje Centrum Popularyzacji Nauki SIGNUM działające na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

Choć pierwsze dwie łamigłówki już się pojawiły, to do zabawy można wciąż dołączyć, ponieważ na uczestników czekają aż 23 zadania publikowana raz na tydzień.

– Łamigłówki można rozwiązać myśląc logicznie, podchodząc do tego zdroworozsądkowo. Jakieś rachunki są potrzebne, ale nie to jest najważniejsze w tego typu zadaniach. A logiczne myślenie jest szalenie ważne, nie tylko przy uczeniu się matematyki, ale właściwie chyba każdego przedmiotu, a potem w życiu jest niezbędne – tłumaczy dr inż. Rajmund Stasiewicz z Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM działającego na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

W konkursie startować mogą uczniowie szkół podstawowych i średnich, także maturzyści. Mile widziani są również dorośli, czyli rodzice, nauczyciele czy osoby po prostu lubiące łamigłówki. Rywalizują na tych samych zasadach, choć tylko uczniowie mogą awansować do finału i zdobywać nagrody. Szczegóły i aktualne zadania dostępne są na stronie Centrum Popularyzacji Nauki SIGNUM. (hk)

