Czas na rundę wiosenną. Jagiellonia zagra w Gdańsku z Lechią

Styczeń 28, 2021

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

„Każda seria kiedyś się kończy. Wierzę, że seria porażek Jagiellonii w Gdańsku zostanie przerwana” – mówi przed meczem inaugurującym wiosenną rundę rozgrywek, trener Jagi Bogdan Zając. W sobotę (30.01) żółto-czerwoni zagrają na wyjeździe z Lechią.

– Lechię znamy z poprzedniej rundy. Rozgrywali teraz gry kontrolne, z których mamy pewne informacje. Wiemy, co jest siłą Lechii, jakie ma słabości. Nasz zespół wie, jak funkcjonuje ten przeciwnik, zarówno w fazie obrony jak i ataku. Teoria to jedno, papier przyjmie wszystko, ale później trzeba wyjść na boisko i minimalizować błędy, starać się realizować grę wedle założeń i tworzyć sytuacje, po których można zdobywać bramki. Na tym polega piłka nożna – stwierdził opiekun Jagiellończyków.

Ostatni mecz w lidze Jagiellonia grała przed świętami Bożego Narodzenia. W czternastu meczach jesiennej rundy Jagiellończycy zdobyli 20 punktów. Podopieczni Zająca sześć spotkań wygrali, sześć – przegrali. Wywalczyli też dwa remisy.

– Każdy mecz jest trudny. Każde wyjazdowe spotkanie to ciężki temat, wiemy jak nam szło na wyjazdach. Niemniej do pierwszego naszego wyjazdowego meczu w 2021 roku jesteśmy nastawieni bardzo bojowo. Jesteśmy dobrze przygotowani, nastawieni na zwycięstwo. Zrobimy wszystko, żeby w tym starciu wywalczyć trzy punkty. Boisko to zweryfikuje – zakończył trener Zając.

Swoje umowy z klubem przedłużyli niedawno Ivan Runje i Martin Pospisil, a nowym zawodnikiem Jagi został bośniacki lewy obrońca, Bojan Nastić. Okienko transferowe cały czas jest otwarte. (mt/mc)