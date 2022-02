Czas na pierwsze w tym roku starcie przy Słonecznej. Jagiellonia podejmie Cracovię

Luty 18, 2022

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

„Nasza forma nie może być sinusoidą” – mówi przed meczem z Cracovią trener Jagiellonii Białystok, Piotr Nowak. W sobotę (19.02) o 15.00 pierwsze w wiosennej rundzie domowe spotkanie żółto-czerwonych.

– W każdym meczu gonimy wynik. Kluczem do sukcesu jest to, żebyśmy każde spotkanie grali na takiej intensywności jak drugie połowy w Zabrzu i Niecieczy. Chłopaki mają pole do popisu. Czasami jest łatwiej grać w drugiej połowie, bo nie ma już presji. Wychodząc w pierwszym składzie jest inaczej, później robi się więcej miejsca na boisku – powiedział trener Jagiellonii Białystok, Piotr Nowak.

Mecz z Cracovią będzie trzecim spotkaniem w wiosennej rundzie. Pierwszy z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza Jagiellończycy przegrali 1:2, drugi – z Górnikiem Zabrze wygrali 2:1.

– Mecze u siebie są inne. Przekonaliśmy się o tym na początku sezonu, kiedy cztery razy z rzędu graliśmy na Stadionie przy Słonecznej. Wygrana w Zabrzu na pewno poprawiła morale i atmosferę w szatni. Jagiellonia z jesieni, a ta z wiosny różnią się. Inaczej trenujemy, inny jest styl prowadzenia drużyny, a na końcu najważniejsze są punkty. Nikt nie da punktu za przebiegnięcie 120 km. Powoli widać rękę nowego trenera. Do czego to nas doprowadzi? Zobaczymy na koniec sezonu – powiedział obrońca Jagiellonii Białystok, Michał Pazdan.

Jagiellonia zajmuje dziesiąte miejsce w tabeli, Cracovia jest zaś dziewiąta. Zespoły dzielą trzy punkty. (mt)