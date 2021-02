Czas Miłosierdzia. Caritas zachęca do pomocy osobom starszym

Luty 17, 2021

Caritas Archidiecezji Białostockiej zachęca do udziału w Jałmużnie Wielkopostnej 2021. To coroczna, rozpoczynająca się w Środę Popielcową akcja, która ma zwrócić uwagę na osoby starsze potrzebujące pomocy.

W tym roku Caritas przygotowała 12 tys. tak zwanych Skarbonek Miłosierdzia, do których mają być zbierane datki. Zebrane w czasie akcji pieniądze zostaną przeznaczone na zakup lekarstw, żywności czy na pomoc finansową osób starszych, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

– Skarbonki Jałmużny Wielkopostnej są dostępne we wszystkich parafiach Archidiecezji Białostockiej. Można je otrzymać do niedzieli Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych, zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe – mówi rzecznik prasowy Caritas Archidiecezji Białostockiej, Agata Papierz.

Akcję można też wesprzeć przekazując darowiznę̨ na stronie caritas.pl/jalmuzna, wpłacając pieniądze na konto 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 (tytuł SENIOR) lub wysyłając SMS o treści SENIOR na numer 72052 (koszt 2,46 zł).

Jałmużna Wielkopostna to ekumeniczna akcja charytatywna. Obok Caritas Kościoła katolickiego prowadzą ją też Eleos Cerkwi prawosławnej oraz Diakonia Kościoła ewangelickiego. (mt/mc)