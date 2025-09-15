Czarna Białostocka: prawie 200 litrów nielegalnego alkoholu przejęte przez KAS

15 września, 2025

źródło: Podlaska KAS źródło: Podlaska KAS

Funkcjonariusze podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejęli w Czarnej Białostockiej niemal 200 litrów nielegalnego alkoholu. W piwnicy jednego z domów jednorodzinnych znaleziono 39 butelek po 5 litrów, z alkoholem o mocy 50 procent, co daje łącznie 195 litrów.

Alkohol bez polskich znaków akcyzy

Wszystkie butelki były pozbawione polskich znaków akcyzy, co oznacza, że ich pochodzenie było nielegalne. Właściciel posesji, 41-letni mężczyzna, stanie teraz przed sądem. Grozi mu kara grzywny, a sprawą zajmuje się Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku.

Zabezpieczony alkohol trafi do badań

Przejęty alkohol został zabezpieczony i zostanie przebadany w Laboratorium Celnym w Białymstoku, aby ustalić jego skład i potencjalne zagrożenia. Funkcjonariusze podkreślają, że kupowanie i spożywanie alkoholu pochodzącego z nielegalnych źródeł jest ryzykowne i nielegalne.