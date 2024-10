„Cyklarium Słoboda” na kampusie Politechniki Białostockiej

8 października, 2024

„Cyklarium Słoboda” to nowe miejsce na kampusie Politechniki Białostockiej. Jest to strefa wytchnienia, odpoczynku i spotkań, która powstała w wyniku współpracy uczelni z Galerią Arsenał.

Miejsce nawiązujące do natury i historii

W strefie wykorzystane są warunki naturalne, ale są tam też elementy architektoniczne, czyli ogród biocenotyczny oraz miejsca do odpoczynku. Nazwa, czyli „Cyklarium Słoboda” nawiązuje cykliczności, zarówno w kontekście życia ludzi, jak i natury oraz do nazwy dawnej wsi, która była między obecnymi ulicami Pogodną a Świerkową.

– Projekt idealnie wpasowuje się w realizację celów zrównoważonego rozwoju, jest ich 17 i właściwie mamy tutaj bardzo wiele z tych celów realizowanych – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej. – Musimy z tej natury korzystać bardzo, bardzo rozsądnie, bo jej zasoby są wyczerpywalne, musimy cały czas myśleć o tym, co będzie w przyszłości. To miejsce jest też pełne historii, ale takiej historii, która przyczyniła się do rozwoju miasta, i w pewnym momencie również Politechniki Białostockiej.

Twórcami są studenci i uczniowie

Autorami koncepcji są studenci Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej oraz uczniowie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. Natomiast autorami schematu zagospodarowania terenu są studenci kierunku architektura krajobrazu na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku.

– Hasłem, tak jak zaczęliśmy pracować nad tym projektem, było to, żeby stworzyć przestrzeń, do której sami będziemy chętnie przychodzić, do której chętnie będziemy zapraszać swoich znajomych i w wakacje kilkukrotnie spotkaliśmy się ze studentami w przestrzeni Cyklarium Słoboda, korzystając z tych realizacji po prostu i było nam tak zwyczajnie po ludzku bardzo miło, że to nasze założenie rzeczywiście działa – mówi Aleksandra Jakuć, opiekunka naukowa Koła Naukowego Forma działającego w Politechnice Białostockiej.

Współpraca Politechniki Białostockiej z instytucją kultury

„Cyklarium Słoboda” powstało w ramach ogólnopolskiej inicjatywy „Laboratorium badań nad szczęściem. Życie po komfortocenie”, którą w Białymstoku realizuje Galeria Arsenał.

– Ta współpraca to jest po prostu sojusz, który wynika ze wspólnych celów – zapewnia Monika Szewczyk, dyrektor Galerii Arsenał. – Samo miejsce „Cyklarium Słoboda” jest takim do pewnego stopnia prototypem. Pokazaniem, że można inaczej, można alternatywnie i że młodzi ludzie sami sobie wyobrażają, wymyślają to miejsce, w którym chcą się spotykać, w którym chcą spędzać czas. Myślę, że wszystko to też służy przewartościowywaniu i szukaniu nowych rozwiązań.

Każdy może korzystać z miejsca

„Cyklarium Słoboda” to miejsce odpoczynku i spotkań dostępne dla wszystkich białostoczan. Każdy będzie mógł poznać nową przestrzeń zieleni nieformalnej na kampusie Politechniki Białostockiej w sobotę (12.08) na pikniku, który będzie od strony ul. Świerkowej (trzeci wjazd od ul. Zwierzynieckiej). Będzie to uwieńczenie dwuletniej pracy nad projektem „Sąsiedzkość natury w Białymstoku. Cyklarium Słoboda na kampusie Politechniki Białostockiej” w ramach szerszego przedsięwzięcia „Laboratorium badań nad szczęściem. Życie po komfortocenie”. Piknik w „Cyklarium Słoboda” zaplanowany jest w godz. 12-14. (hk)

