Cyfryzacja przemysłu – nowatorski kierunek studiów na Politechnice Białostockiej

Luty 2, 2023

dr. hab. inż. Łukasz Sajewski, i dr. inż. Roman Trochimczuk, źródło: Politechnika Białostocka dr. hab. inż. Łukasz Sajewski, i dr. inż. Roman Trochimczuk, źródło: Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka wprowadza do swojej oferty kształcenia nowy kierunek studiów – Cyfryzację przemysłu. To pierwszy taki kierunek w regionie i jeden z nielicznych w Polsce.

Kierunek Cyfryzacja przemysłu zostanie uruchomiony wraz z początkiem roku akademickiego 2023/2024 na Wydziale Elektrycznym.

– Nowy kierunek powstał w odpowiedzi na bieżące potrzeby przemysłu lokalnego, ale również krajowego. Wpisuje się on w globalne oczekiwania przemysłu przyszłości, który rozwija się niezwykle dynamicznie. Dobrze wykształcony inżynier po kierunku Cyfryzacja przemysłu będzie miał ugruntowaną wiedzę i kwalifikacje, aby móc zaspokoić potrzeby nowopowstających i modernizowanych przedsiębiorstw w zakresie cyfryzacji z wykorzystaniem elastycznych systemów wytwarzania, a w szczególności robotów i cobotów o wysokim stopniu autonomii i możliwościach kooperacji z pracownikami na linii produkcyjnej. Jesteśmy przekonani, że nowy kierunek pozwoli studentom nabyć interdyscyplinarne wykształcenie, które umożliwi im znalezienie bardzo dobrej pracy w fabrykach przyszłości – mówi dr. inż. Roman Trochimczuk z Wydziału Elektrycznego uczelni.

To oferta kształcenia zgodna z potrzebami firm w dobie czwartej rewolucji przemysłowej.

– Zajęcia będą prowadzone m.in. w Laboratorium Automatyki Przemysłowej. To miejsce wyposażone w nowoczesny sprzęt, do którego dostęp będą mieli nasi studenci. Znajdują się tutaj urządzenia automatyki przemysłowej oraz manipulatory przemysłowe, które studenci będą programować tak, by wykonywały ich polecenia. Warto podkreślić, że cyfryzacja przemysłu to nie tylko obsługa sprzętu, ale również programowanie tzw. cyfrowych bliźniaków. Idea tego rozwiązania polega na tym, że tworzymy wirtualną rzeczywistość, umieszczamy w niej maszyny i linie technologiczne, które zostaną później zainstalowane w rzeczywistej fabryce. To pozwoli testować w środowisku wirtualnym nasz projekt, dzięki czemu jeszcze przed wdrożeniem unikniemy kosztownych błędów, które moglibyśmy popełnić, sprawdzając rozwiązania na rzeczywistym sprzęcie – mówi dr. hab. inż. Łukasz Sajewski, prof. PB, kierownik Katedry Automatyki i Robotyki na Wydziale Elektrycznym. – Cyfryzacja przemysłu umożliwi naszym studentom naukę obsługi i wykorzystania technologii internetowych, takich jak na przykład „Internet rzeczy” czy „Cloud computing”. Są to bardzo popularne zagadnienia, które znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle, a także w otaczającym nas świecie. W dzisiejszych czasach konieczne jest gromadzenie dużych ilości danych w celu ich przetwarzania, co jest niezbędne do prognozowania, np. akcji serwisowych czy też minimalizacji zużycia energii. I tego w ramach Cyfryzacji przemysłu również będziemy uczyć.

Rekrutacja na nowy kierunek studiów rozpocznie się niebawem. (mt)