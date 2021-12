Cyfrowy wymiar sztuki w Galerii Marchand

Grudzień 17, 2021

fot. Jerzy Doroszkiewicz fot. Jerzy Doroszkiewicz

Kilkoro z nich jest jeszcze studentkami, a już pokazują swoje prace w białostockiej Galerii Sztuki Marchand. Część prac prezentowanych jest na ekranach The Frame oraz The Sero, specjalnie przystosowanych do wyświetlania sztuki w formie cyfrowej.

Wystawa „Polimorfy” prezentuje grafikę cyfrową i tradycyjną zadając widzom pytanie: Czy jesteśmy gotowi na zmiany, które dzieją się na naszych oczach?

– Nazwa „Polimorfy” odnosi się do różnych form, które dzieła sztuki mogą przyjmować w obecnym świecie rozwijających się technologii. A to wszystko wpływa na to jak sztukę tworzymy, odbieramy oraz w jaki sposób jest przedstawiona w przestrzeniach galeryjnych – wyjaśniała kuratorka wystawy Kamila Mistarz.

Wystawę „Polimorfy” w Galerii Sztuki Marchand będzie można oglądać do 8 stycznia 2022 roku. (jd)

Na wystawie był „Zjerzony kulturą” Jerzy Doroszkiewicz