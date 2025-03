CyberSafe – Dzień Bezpiecznego Internetu w Politechnice Białostockiej. Posłuchaj relacji

11 marca, 2025

Cybersafe, fot. Hanna Kość Cybersafe, fot. Hanna Kość

O tym jak chronić swoją tożsamość w sieci, zabezpieczać dane i unikać internetowych oszustw dowiedzieli się uczestnicy konferencji CyberSafe – Dzień Bezpiecznego Internetu, która odbyła się we wtorek (11.03) na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

W CyberSafe – Dniu Bezpiecznego Internetu wzięli udział zarówno studenci, jak też uczniowie szkół średnich.

– Im lepsza policja, tym złodziej sprytniejszy. Tak można nawiązać do aktualnych hakerów, którzy właśnie wykorzystują nieporadność użytkowników internetu. Wszyscy korzystamy z internetu, każdy ma aktualnie smartfon z dostępem do internetu, więc każdy jest aktualnie zagrożony i trzeba uświadamiać ludzi, aby nie stracili chociażby środków na koncie – mówi Marcin Gieniusz z koła naukowego Go Security, współorganizator.

Jednym z prelegentów był Michał Kłaput, pracownik działu bezpieczeństwa w jednym z banków, który podkreśla, że cyberoszuści są sprytni.

– Najczęściej są to scamerzy, którzy wykorzystują to, że działamy pod wpływem silnych emocji i dajemy się nabrać na to, że nasze pieniądze są niebezpieczne w bankach. Aktualnie jest tak dużo zabezpieczeń, że dopóki my sami nie wyprowadzimy pieniędzy, to ich się nie da zabrać z kont bankowych. Ponadto bank nigdy nie zadzwoni, że coś się dzieje z naszymi pieniędzmi, ponieważ po pierwsze są bezpieczne, a po drugie pracownicy banku wymagają autoryzacji oraz my sami możemy poprosić, żeby zweryfikować pracownika na przykład przez aplikację mobilną – tłumaczy Michał Kłaput.

Podczas CyberSafe w Politechnice Białostockiej odbyły się prelekcje ekspertów, warsztaty oraz konkursy. (hk)

Relacja Hanny Kość: