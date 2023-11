Cyberprzestępcy uaktywniają się na Black Friday

23 listopada, 2023

Black Friday to czas wzmożonej aktywności cyberprzestępców. Oni wiedzą, że wiele osób będzie intensywniej przeszukiwało internet, aby znaleźć atrakcyjną ofertę, więc dostosowują swoje działania i przygotowują więcej fałszywych propozycji.

Podlaska policja przypomina, aby być czujnym i sprawdzać sklep internetowy, w którym chcemy zrobić zakupy.

– W tym okresie musimy zwrócić szczególną uwagę na to czy cena towaru nie wydaje się zbyt atrakcyjna – mówi Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji. – Musimy pamiętać, że sklep internetowy, jak każda inna firma, musi posiadać adres i dane rejestracyjne. Wybierajmy tylko te platformy i sklepy, które cieszą się dobrymi opiniami klientów. Starajmy się zawsze weryfikować adres strony internetowej, gdyż czasami zdarzają się takie przypadki, że występują w nim dodatkowe litery lub znaki, których w pierwszej chwili nie zauważamy.

Cyberprzestępcy starają się również dotrzeć do swych ofiar za pomocą social mediów.

– W związku z tym przygotowują atrakcyjnie wyglądające i bardzo korzystne cenowo oferty zamieszczając je właśnie na różnego rodzaju portalach. Oferta jest tak przygotowana, aby zachęcić do kliknięcia w nią, a w dalszych krokach podania swoich poufnych danych do logowania, w tym na przykład do logowania do bankowości internetowej. Pamiętajmy, że przekazanie takich danych na spreparowanej stronie spowoduje, że przekażemy je przestępcy – dodaje Tomasz Krupa.

Warto również sprawdzić czy sklepy internetowe oferują płatność za pobraniem, bo ta wydaje się być najbezpieczniejszą. (hk)