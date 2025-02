Ćwierćfinał Pucharu Polski. Jagiellonia Białystok zagra z Legią Warszawa

26 lutego, 2025

W środę (26.02) o 21:00 Jagiellonia Białystok zmierzy się na wyjeździe z Legią Warszawa w ramach Pucharu Polski. Będzie to walka o półfinał.

Jak uważa, trener Źółto-Czerwonych będzie to trudny, ale i prestiżowy mecz.

– Nie ma co ukrywać, że wylosowało się atrakcyjnie, szczególnie dla takiej otoczki medialno-kibicowskiej, ale jestem też przekonany, że sportowo też, bo spotykają się naprawdę dwa bardzo dobre zespoły, dwa zespoły, które reprezentują nasz kraj w Europie i robią to skutecznie. Czekamy już na początek spotkania – mówi Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok.

Najlepszy strzelec Jagiellonii Jesus Imaz, który w ostatnich trzech meczach pomiędzy Jagiellonią, a Legią strzelał bramki, mówi , że dobrze mu się gra na stadionie przy ul. Łazienkowskiej. – Legia gra u siebie. To jest dobra drużyna, mocna drużyna, i mają teraz dużą presję, ale my chcemy wygrać ten mecz. Chcemy grać następne rundy. Na pewno będzie to trudny mecz, ale to jest nasza opcja i idziemy tam, aby wygrać mecz.

Ćwierćfinał Pucharu Polski to dla Jagiellonii Białystok już siódmy mecz w lutym, wcześniej zagrała cztery spotkania w Ekstraklasie i dwumecz 1/8 finału Ligi Konferencji. (hk)