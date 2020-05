COVID-19. Szpitale dostaną ok. 2,5 mln złotych z funduszy europejskich

Maj 14, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Szpitale wojewódzkie w Białymstoku i Suwałkach mogą liczyć na dodatkowe prawie 2,5 mln złotych na walkę z koronawirusem. Jest to możliwe dzięki zwiększeniu budżetu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020 o 3 mln euro.

– Około 1,5 mln złotych to kwota przeznaczona dla szpitala w Białymstoku, a ponad 1 mln złotych to kwota przeznaczona szpitalowi w Suwałkach – poinformował marszałek województwa Artur Kosicki. – Oczywiście środki te będą wydatkowane na zakup aparatury, środków ochrony i innych rzeczy potrzebnych do skutecznej walki z Covidem, w tym też testów.

Szpital wojewódzki w Białymstoku zakupi sprzęt niezbędny szczególnie na oddziale intensywnej terapii. Będą to stanowiska monitorowania pacjentów i łóżka intensywnej terapii. Będą to też testy dla pacjentów przyjmowanych na usługi planowe i środki ochrony osobistej.

Z kolei szpital w Suwałkach doposaży oddział zakaźny. Trafią tam m.in. defibrylator, łóżka szpitalne, aparaty do dializ. Jednak większość środków ma być przeznaczona na zakup środków ochrony osobistej. (mt/mc)