COVID-19. Liczba zakażonych rośnie, wojewoda ponawia apel o szczepienie się

Październik 13, 2021

źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki

Województwo podlaskie wciąż jest w czołówce regionów z największą liczbą zakażeń. Ponad 300 pacjentów przebywa w szpitalach z powodu COVID-19, a większość z nich jest niezaszczepiona.

– Sytuacja epidemiczna w naszym województwie jest zła, szczególnie na tle innych regionów Polski. Z niepokojem obserwujemy wzrost zakażeń i liczby pacjentów w szpitalach. Miesiąc temu tygodniowo mieliśmy 260 zakażeń koronawirusem, dzisiaj to wynik dzienny. 13 września w szpitalach było ponad 60 pacjentów, dziś jest ich ponad 5 razy więcej. To nie napawa optymizmem. Dlatego stale apelujemy do mieszkańców, aby o ile jest to możliwe, skorzystali z możliwości zaszczepienia się przeciw COVID-19 – mówi wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Zaszczepić się przeciw COVID-19 można w jednym z ponad 300 punktów w regionie – tu znajdziesz ich mapę. Wystarczy skontaktować się z danym punktem i umówić na szczepienie. Można to zrobić dzwoniąc na infolinię lub rejestrując się na stronie pacjent.gov.pl.

Od środy (13.10) do grona punktów szczepień Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w których niewymagana jest wcześniejsza rejestracja, dołączył punkt w Galerii Veneda w Łomży. Można tam się zaszczepić w środy i czwartki od godz. 12.00 do 18.00.

W województwie podlaskim wykonano do tej pory niespełna 1,1 mln szczepień. W pełni zaszczepionych jest ok. 41 procent mieszkańców. (mt)