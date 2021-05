COVID-19. Kolejni przedsiębiorcy z regionu mogą liczyć na finansową pomoc

Maj 26, 2021

fot. Katarzyna Cichoń

Kolejne podlaskie firmy mogą liczyć na zastrzyk gotówki na swoją bieżącą działalność. Zarząd Województwa Podlaskiego postanowił rozpatrzyć kolejne ponad 150 wniosków od przedsiębiorców, którzy starali się wcześniej o dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego.

Chodzi o konkurs o dotację z funduszy europejskich na kapitał obrotowy. Mogły w nim wziąć udział mikro- i małe przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, których sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19.

Do tej pory w ramach tego konkursu Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dotacje 925 przedsiębiorstwom w wysokości 28 mln złotych. Były to firmy, które wykazały największy spadek przychodów.

Teraz kolejnych 156 wniosków od przedsiębiorców trafi do oceny i jeśli spełnią wymagania formalne – otrzymają dofinansowanie. To przedsiębiorstwa, które wykazały co najmniej 55 proc. spadku przychodów. Zarząd przeznaczył na ten cel 4,7 mln złotych. To kwota, która została w puli konkursu po udzieleniu dotacji. (mt/mc)