COVID-19. Kolejne luzowanie obostrzeń

Maj 28, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Od piątku (28.05) w życie wchodzi kolejny etap luzowania obostrzeń. Znowu możemy korzystać z basenów, klubów fitness, siłowni i solariów.

Restauracje mogą zaprosić gości do środka. Możliwe jest organizowanie imprez okolicznościowych w lokalach – jak wesela czy komunie. Limit to 50 osób. Do limitu nie wlicza się jednak osób w pełni zaszczepionych przeciw koronawirusowi.

Od dzisiaj więcej osób może też uczestniczyć w imprezach sportowych na świeżym powietrzu. Limit wzrósł o 100 osób – ze 150 do 250.

Od poniedziałku do szkół wracają wszyscy uczniowie, którzy do tej pory uczyli się hybrydowo. (mt/mc)