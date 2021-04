COVID-19. Jest plan luzowania obostrzeń na maj. W pierwszej kolejności uwolniony ma być handel

Kwiecień 28, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Rząd luzuje kolejne obostrzenia. Od 4 maja dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych wrócą do nauki stacjonarnej, otwarte znowu będą galerie handlowe, sklepy budowlane i meblowe. Działać też będą galerie sztuki i muzea.

Tymczasem już od 1 maja w całym kraju będą obowiązywać jednolite zasady bezpieczeństwa. W pięciu województwach, które wcześniej zostały wyłączone z luzowania obostrzeń, znowu będą mogły działać salony fryzjerskie i kosmetyczne. Dozwolone też będzie uprawianie sportu na świeżym powietrzu.

Od 8 maja będą mogły otworzyć się hotele, ale z maksymalnym obłożeniem do 50 proc., bez otwartej strefy restauracyjnej oraz wellness&spa.

Od 15 maja lokale gastronomiczne będą mogły działać na świeżym powietrzu. Na tych samych zasadach będą też mogły funkcjonować kina i teatry. Dozwolone będą imprezy okolicznościowe na zewnątrz, m.in. wesela i komunie – do 25 osób. Także od 15 maja wróci nauka hybrydowa w klasach 4-8 szkół podstawowych i 1-4 szkół ponadpodstawowych, będzie możliwe organizowanie imprez sportowych z udziałem publiczności do 25 proc. Jeżeli liczba zakażeń będzie poniżej 15 os./100 tys. mieszkańców zniesiony zostanie obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu.

Od 29 maja uwolniona zostanie gastronomia. Lokale będą mogły funkcjonować przy obłożeniu 50 proc. Będzie też możliwe organizowanie w lokalu imprez okolicznościowych (m. in. wesel i komunii) – do 50 osób. Także z obłożeniem do 50 proc. publiczności będą mogły działać kina i teatry. Z końcem maja znowu też będą mogły funkcjonować kryte obiekty sportowe, baseny, siłownie, kluby fitness i solaria. Od 29 maja wróci również nauka stacjonarna w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. (mt/mc)