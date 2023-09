Coraz więcej cudzoziemców stara się o legalizację pobytu w Podlaskiem

4 września, 2023

Przybywa cudzoziemców w województwie podlaskim. Dziennie w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku jest składanych ok. 40. wniosków o legalizację pobytu. W tym roku złożono już ponad 7 tysięcy takich wniosków.

– Zainteresowanie jest bardzo duże. Z roku na rok notujemy o 50 proc. więcej wniosków na zezwolenie na stały lub czasowy pobyt, niż w roku poprzednim. W tym roku, na koniec sierpnia odnotowaliśmy 7 217 wniosków, z czego ponad 5900 to wnioski składane przez obywateli Białorusi i Ukrainy. Pozostali to obywatele Gruzji, Rosji, Indii, Bangladeszu. Dla porównania, w 2020 roku złożono 4 344 wnioski – informuje Jakub Boruc, zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

Główny cel przyjazdu cudzoziemców do Białegostoku i na teren województwa podlaskiego to praca, ale są też wnioski związane z rozpoczęciem studiów, albo połączenia z rodziną. – By otrzymać pozwolenie na pobyt stały lub czasowy osoby muszą okazać dokumenty potwierdzające adres pobytu na naszym terenie lub dokumenty o zatrudnieniu, czy przyjęcia na studia – mówi Jakub Boruc.

Po złożeniu wniosku urząd prowadzi postępowanie sprawdzające. A zgodnie z ustawą o cudzoziemcach może odmówić udzielenia zezwolenia na pobyt stały lub czasowy, m.in. jeśli osoba nie przebywa w miejscu, które podała jako miejsce swojego pobytu.

Pozwolenie na pobyt czasowy jest wydawane na maksymalnie 3 lata, na pobyt stały zezwolenie jest wydawane na czas nieokreślony, gdzie jednym z warunków jego przyznania jest posiadanie Karty Polaka.

– Czas oczekiwania na wydanie decyzji jest wydłużony ze względu na spora liczbę wniosków. To też zależy od sposobu złożenia wniosku: czy drogą tradycyjną, czy elektroniczną – dodaje Jakub Boruc.

Wszystkie informacje związane ze sposobem składania wniosków, odbiorem kart pobytu znajdują się na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w zakładce „Załatw sprawę” – „Cudzoziemcy”. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim. (at)