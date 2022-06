Coraz chętniej dzielimy się 1% swojego podatku. OPP dostaną od Podlasian 27,5 mln złotych

Czerwiec 24, 2022

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

Coraz więcej osób przekazuje jeden procent swojego podatku. Do organizacji pożytku publicznego trafi w tym roku rekordowa kwota przekazana przez Podlasian – 27,5 mln złotych.

W PITach za ubiegły rok prawie 411 tys. podatników z woj. podlaskiego zdecydowało się przekazać 1 proc. swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Biorąc pod uwagę fakt, że rok wcześniej takich osób było 390 tys., o ponad 21 tys. wzrosła liczba podatników – darczyńców.

– Wraz ze wzrostem liczby osób deklarujących chęć przekazania 1 proc. w swoich zeznaniach na wybraną organizację, wzrosła również, i to znacznie, bo aż o ponad 3,5 mln złotych kwota, którą otrzymały OPP. W ubiegłym roku podatnicy przekazali organizacjom pożytku publicznego ponad 24 mln zł, a w zeznaniach za 2021 rok było to już ponad 27,5 mln złotych – mówi rzecznik podlaskiej KAS Radosław Hancewicz.

Najwyższa kwota przekazana na OPP przez jednego podatnika w naszym województwie wyniosła ponad 98 tys. złotych.

Gdyby każdy rozliczający się podatnik z Podlasia, przekazał 1 proc. swojego podatku, do OPP trafiłoby blisko 30 mln złotych. Podatnicy przekazali więc 92 proc. pieniędzy, które w ogóle mogłyby trafić do OPP, gdyby każdy podatnik zdecydował się to zrobić.

Łącznie, od momentu kiedy w 2004 r. po raz pierwszy pojawiła się możliwość przekazywania organizacjom pożytku publicznego 1 proc. naszego podatku, OPP otrzymały od mieszkańców woj. podlaskiego 228 mln złotych. (mt)