Cook It Off – Międzynarodowa Rywalizacja Kulinarnych Talentów

19 marca, 2025

źródło: Centrum Obsługi Mieszkańców PB źródło: Centrum Obsługi Mieszkańców PB

Studenci Politechniki Białostockiej po raz kolejny mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności kulinarne i poznać smaki z różnych zakątków świata. Wczoraj odbyła się kolejna edycja konkursu COOK IT OFF, w której wzięli udział zarówno mieszkańcy Domów Studenta, jak i studenci z programu wymiany Erasmus.

Co oceniali jurorzy?

W rywalizacji wzięło udział, które przygotowywały dania charakterystyczne dla swoich krajów. Uczestnicy zaprezentowali zarówno tradycyjne smaki, jak i nowoczesne interpretacje narodowych potraw.

Jury zwracało uwagę nie tylko na walory smakowe i estetyczne przygotowanych dań. Dania przede wszystkim miały reprezentować kuchnię kraju, z którego pochodzi drużyna. Oceniano także atmosferę panującą podczas gotowania oraz sposób, w jaki uczestnicy dbali o porządek w kuchni po zakończeniu kulinarnej rywalizacji.

– W konkursie brane są pod uwagę walory smakowe i estetyczne potrawy, ale nie tylko. Jury bierze pod uwagę także atmosferę, w jakiej przebiega gotowanie dań, oraz to, w jaki sposób kuchnia po przygotowaniu posiłku została sprzątnięta. – mówi Beata Cackowska, Kierownik Centrum Obsługi Mieszkańców Politechniki Białostockiej.

Zwycięstwo dla hiszpańskiej kuchni

Po zaciętej rywalizacji najlepszą potrawą okazała się tortilla de papas y croquetas, przygotowana przez drużynę studentów z Hiszpanii. Ich danie zachwyciło jury zarówno smakiem, jak i prezentacją, zdobywając uznanie wszystkich degustujących.

COOK IT OFF to nie tylko konkurs, ale także świetna okazja do integracji i poznawania kultur poprzez kuchnię. Wspólne gotowanie i dzielenie się smakami sprawia, że studenci nawiązują nowe znajomości i odkrywają kulinarne tradycje swoich kolegów z całego świata.

Posłuchaj relacji Pawła Cybulskiego:

(pc)