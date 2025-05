Conn’cor – współpraca Politechniki Białostockiej z Ukrainą dla lepszej edukacji technicznej

20 maja, 2025

Projekt Conn’cor (Connect, Compare and Repair for a Common Future with Ukraine: A Focus on Electrical Engineering Teaching) to nowa inicjatywa edukacyjna realizowana przez Politechnikę Białostocką we współpracy z Politechniką Lwowską, Uniwersytetem w Niszu (Serbia) oraz francuską uczelnią CentraleSupélec.

– Chodzi o to, żeby współpracować z Ukrainą, dać im poczucie przynależności do europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego. Ale również chodzi o wzmocnienie współpracy nauczycieli, by podnieść jakość dydaktyki – wyjaśnia dr inż. Jarosław Makal, prof. PB, z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

Posłuchaj rozmowy z dr. inż. Jarosławem Makalem o projekcie „Conn’cor”.

Inicjatywa powstała w odpowiedzi na zmieniające się czasy oraz potrzeby współczesnej młodzieży studiującej kierunki techniczne. – Klasyczne podejście dydaktyczne nie zawsze się sprawdza, zwłaszcza na pierwszym czy drugim semestrze studiów technicznych – podkreśla dr Makal.

Jak w praktyce wygląda ta współpraca? Co miesiąc odbywają się spotkania online koordynatorów z poszczególnych uczelni, a także regularne spotkania bezpośrednie. Partnerzy projektu spotykali się już w Paryżu oraz w serbskim Niszu.

W ciągu pierwszych 6 miesięcy realizacji projektu na Politechnice Białostockiej udało się wiele zrobić, szczególnie w zakresie koordynacji i uzgadniania treści nauczania między różnymi przedmiotami. – Na kierunku elektronika i telekomunikacja skorelowaliśmy matematykę z przedmiotem wstęp do elektroniki oraz metodyką studiowania. Studenci na matematyce rozwiązywali problemy z kontekstem elektronicznym, a na zajęciach z elektroniki wykorzystywali narzędzia matematyczne – mówi dr Makal.

Ważnym elementem projektu są spotkania studentów z Polski i Ukrainy. Dzięki nim polscy studenci mogą lepiej zrozumieć sytuację rówieśników z Ukrainy, którzy muszą radzić sobie w trudnych warunkach. – Dowiadujemy się, jak oni funkcjonują w warunkach nadzwyczajnych. Nie chodzi tylko o wyłączenia energii, ale o organizację całego systemu energetycznego – dodaje ekspert.

Efektem współpracy będzie także nowy przedmiot na Politechnice Białostockiej, skupiający się na tematyce naprawy infrastruktury energetycznej po zniszczeniach wojennych. – Ukraińscy wykładowcy przekazują nam niezwykle ważne doświadczenia. My z kolei pokazujemy im innowacyjne metody dydaktyczne, wprowadzamy elementy sztucznej inteligencji na zajęciach – zaznacza dr inż. Jarosław Makal.

Projekt Conn’cor finansowany jest ze środków programu Erasmus+ Unii Europejskiej. (AJ)

