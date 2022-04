CoNieCo dla miłośników rockowego brzmienia. Wraca Przegląd Kapel Studenckich PKS

Kwiecień 4, 2022

Po pandemicznej przerwie do klubu studenckiego CoNieCo wraca Przegląd Kapel Studenckich PKS. To już ósma edycja wydarzenia.

– 8 kwietnia o g. 19:00 na naszej scenie wystąpi pięć zespołów. Będą to: With All Your Strength, Blue Buddies, STAN GER, Waterside i Revein – mówi Olga Jankowska z klubu studenckiego CoNieCo.

Zespoły powalczą o dwie nagrody: Nagrodę jury i Nagrodę publiczności.

– Nagroda jury to odpłatny występ na tegorocznych Medykaliach, które odbędą się 20 maja – dodaje Magdalena Wadowska z klubu studenckiego CoNieCo.

Wstęp na PKS jest bezpłatny. Wydarzeniu patronuje Radio Akadera.

Klub studencki „CoNieCo” jest jedną z najstarszych organizacji działających przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Narodził się w 1958, czyli zaledwie 8 lat po założeniu uczelni. (mt)