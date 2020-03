Collegium …? Studenci UMB organizują plebiscyt na nazwę dawnej Oranżerii Branickich

Marzec 5, 2020

źródło: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Studenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku organizują plebiscyt na nazwę budynku przy ul. Mickiewicza 2b, gdzie kiedyś była Oranżeria Branickich. Proponują trzy łacińskie nazwy: Collegium Floridum, Collegium Inventorum albo Collegium Iuvenum.

Collegium Floridum, czyli Kolegium Kwitnące ma nawiązywać zarówno do historii miejsca, jak i współczesności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W XVIII wieku budynek pełnił funkcję Oranżerii wchodzącej w skład rezydencji Branickich. Było to miejsce reprezentacyjne, wypełnione egzotyczną roślinnością. Nazwa Collegium Floridum byłaby również odniesieniem do współczesnej pozycji Uniwersytetu, który jest w ciągłym rozkwicie.

Z kolei Collegium Inventorum, czyli Kolegium Wynalazców odnosi się do hasła Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku „Tu rodzą się odkrycia!”.

– Nasza uczelnia jest miejscem, w którym powstają nowatorskie pomysły oraz wdrażane są innowacyjne rozwiązania, a naukowcy aktywnie patentują i komercjalizują swoje odkrycia – tłumaczą studenci UMB.

Trzecia propozycja nazwy to Collegium Iuvenum, czyli Kolegium Młodych. Nazwa będzie nawiązywała do Ośrodka ds. Przeciwdziałania Zdrowotnym i Społecznym Skutkom Procesów Starzenia, który będzie się mieścił w tym budynku. Nazwa jest też ukłonem w stronę studentów, którzy są naszą przyszłością. Zgodnie z jubileuszowym hasłem „Przyszłość należy do nas!” będzie to również najmłodsze Collegium w Kampusie UMB.

Ta nazwa, która zdobędzie największą liczbę głosów zostanie przedstawiona Senatowi Uniwersytetu Medycznego. Głosować można do 12 marca na stronie uczelni. Zrobić do może każdy, nie tylko studenci UMB. (mt/mc)