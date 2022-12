Co nas czeka w 2023 roku? 

Grudzień 30, 2022

prof. Wiesław Urban/źródło Politechnika Biaostocka prof. Wiesław Urban/źródło Politechnika Biaostocka

Czeka nas kolejny, trudny rok – 2023 pełen wyzwań. A prognozy wskazują na kontynuację tego, co było w roku 2022.

To będzie rok wyzwań i dla gospodarki, i dla budżetów domowych. Inflacja, podwyżki cen i VAT, ale też podwyżka płacy minimalnej – można się spodziewać, że wzrost kosztów będzie niekorzystny dla przedsiębiorców, zwłaszcza dla małych i średnich. Kryzys to też dobry moment na umiejętne zarządzanie naszymi wydatkami, na planowanie i organizację zakupów. (at)

O podwyżkach, kredytach, umiejętności zarządzania budżetem domowym i dlaczego kryzys to czas innowacji mówi dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. PB, Kierownik Katedry Zarządzania Produkcją na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej w rozmowie z Aneta Topczewską: