7 maja, 2026

„Co mówi las?” Posłuchaj o warsztatach o przyrodzie, emocjach i uważnym obserwowaniu świata

Karolina Gabrysiak i Aniela Staszewska fot. Paweł Cybulski
Las potrafi opowiadać – o zmianach klimatu, kondycji przyrody, ale też o tym, jak funkcjonuje cały ekosystem. Trzeba tylko nauczyć się go słuchać. O tym będą warsztaty „Co mówi las?”, organizowane w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki na Politechnice Białostockiej. Zajęcia poprowadzą Aniela Staszewska ze Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej oraz Karolina Gabrysiak z Katedry Hodowli i Użytkowania Lasu na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku.

 

Posłuchaj co mówią o warsztatach Karolina Gabrysiak i Aniela Staszewska: 

Jak podkreślają organizatorki, inspiracją do stworzenia warsztatów były spotkania i konferencje poświęcone zmianom zachodzącym w lasach oraz rozmowy z leśnikami.

– Las mówi nam o bardzo wielu rzeczach. Wystarczy spojrzeć na rośliny runa leśnego, wygląd drzew czy kolor liści, by dowiedzieć się, czy las jest żyzny, zdrowy i jakie organizmy mogą w nim żyć – tłumaczy Karolina Gabrysiak.

Warsztaty będą miały praktyczny charakter. Uczestnicy nie tylko wysłuchają krótkiego wprowadzenia, ale przede wszystkim wyjdą do lasu, by obserwować przyrodę wszystkimi zmysłami – zwracać uwagę na temperaturę, dźwięki czy gatunki drzew. Część zajęć odbędzie się również w języku angielskim. Prowadzące zwracają uwagę, że młodzi ludzie coraz częściej interesują się tematami ekologicznymi, jednak wiedza na temat lasów bywa oparta bardziej na emocjach niż na rzetelnych źródłach.

– Chcemy pokazać, jak rozmawiać o lesie spokojnie i merytorycznie, bez niepotrzebnych emocji. To ważne zarówno dla przyszłych leśników, jak i wszystkich osób zainteresowanych ochroną środowiska – podkreśla Aniela Staszewska.

Warsztaty mają być nie tylko lekcją biologii czy ekologii, ale również ćwiczeniem uważności, krytycznego myślenia i komunikacji.

Spotkania odbędą się w poniedziałek, 11 maja, o godzinie 10:00 i 12:00 w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej, w auli 33. Zapisy TUTAJ

(pc)

 
