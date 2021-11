Co kryją w sobie fotograficy? Na to pytanie odpowiada najnowsza wystawa w Marchandzie

Listopad 5, 2021

fot. Jerzy Doroszkiewicz fot. Jerzy Doroszkiewicz

Siedmioro fotografów-amatorów skupionych w grupie Fotospółdzielnia prezentuje swoje prace w Galerii Sztuki Marchand.

– Wystawą zatytułowaną „Poszukiwania fotografią”, chcieliśmy zadać każdemu z nas pytanie: Co nas nurtuje? Co denerwuje, a co cieszy? I odpowiedzi na te pytanie znajdują się na prezentowanych zdjęciach. Każdy fotograf wyraża siebie w inny sposób, to są ludzie, którzy kochają fotografie, choć zawodowo się nią nie zajmują, więc myślę, że będziemy w tym trwać, jak najdłużej. To jest bardzo, bardzo dobra grupa, naprawdę warto skupiać takich ludzi, którzy są zafascynowani podejmowanym tematem. Grupa nazywa się Fotospółdzielnia – mówił instruktor grupy Adam Ślefarski.

Wystawę „Poszukiwania fotografią można oglądać w Galerii Sztuki Marchand przy ulicy Kilińskiego 12. (jd)

Na wernisażu wystawy był zjerzony kulturą Jerzy Doroszkiewicz