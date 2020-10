Co dalej z gastronomią? Restauratorzy apelują do władz o pomoc

Październik 28, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Właściciele lokali gastronomicznych w Białymstoku sygnalizują prezydentowi miasta swoją bardzo trudną sytuację.

Mimo, że nie jest łatwo, to restauratorzy widzą jeszcze parę możliwości, które pomogłyby im przetrwać ten trudny czas.

Dlatego przedstawiciele gastronomii przygotowali kilka postulatów do rządu, między innymi o zwolnienie z płacenia składek ZUS, podatku dochodowego, o obniżenie VAT-u do 5%.

Właścicielka jednej z białostockich restauracji Natalia Hanusz dodaje, że na szczeblu lokalnym również można wprowadzić takie rozwiązania, które umożliwiłby dalsze funkcjonowanie lokali.

– I to są takie rozwiązania jak; zawieszenie czynszów za lokale, które są w posiadaniu miasta, zawieszenie podatków od nieruchomości dla właścicieli, od których wynajmujemy lokale. Podobna sytuacja jest z koncesją. We wrześniu zapłaciliśmy ją do końca roku, a w tym momencie w ogóle z niej nie korzystamy. Moglibyśmy otrzymać zwrot, albo chociaż przeniesienie na następny rok, żeby te pieniądze, które zostały wpłacone mogły pójść na czynsz i różne opłaty – dodawała Hanusz.

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski przyznaje, że miasto zastanowi się w jaki sposób można pomóc branży gastronomicznej, jednak podkreśla, że w budżecie miejskim jest coraz mniej pieniędzy, a tak naprawdę miasto funkcje dzięki podatkom.

– Jako miasto, tak samo, przeżywamy trudny czas, przecież my jako samorząd żyjemy z podatków. Jeżeli te podatki nie będą wpływały do naszej kasy, to grozi nam również upadłość. Oczywiście popracujemy nad tym, żeby pomóc gastronomii, ale to dotyczyć będzie lokali wynajmowanych od miasta, żeby w jakiś sposób zmniejszyć czynsze – wyjaśniał prezydent.

W sobotę (31.10) w południe w Białymstoku ma odbyć się spacer #Gastrosprzeciw, który jest odpowiedzią na ponowne zamknięcie restauracji. (ea/mc)