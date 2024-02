ClimateTech – Young Talents – konkurs ekologiczny dla uczniów szkół średnich

20 lutego, 2024

#ClimateTech – Young Talents to konkurs skierowany do uczniów szkół średnich z woj. podlaskiego, którzy chcą mieć wkład w zapobieganie zmianom klimatu w swoim otoczeniu. W nieszablonowy sposób mogą przedstawić swoje pomysły na wykorzystanie technologii dla poprawy stanu środowiska naturalnego i rozwiązania, które wykorzystują energię pochodzącą z alternatywnych źródeł. Konkurs organizuje Electrum Holding.

Celem programu ClimateTech – Young Talents skierowanego do pełnoletnich uczniów dwóch ostatnich klas szkół średnich – techników i liceów – z województwa podlaskiego jest zachęcenie do rozejrzenia się wokół swojego miejsca zamieszkania, szkoły czy w środowisku, w którym się przebywa i poszukania problemów, które możemy rozwiązać przy pomocy odnawialnej źródeł energii, takich jak woda wiatr czy słońce. Program ma na celu nie tylko zwrócenie uwagi na to, w jakim świecie żyjemy i z jakimi zmianami klimatycznymi się dzisiaj mierzymy, ale także zachęcenie ludzi młodych do tego, by zainteresowały się tym, jak w prosty sposób i przy użyciu prostych metod można takie lokalne problemy rozwiązywać – mówi Jan Roguz z Electrum.

Prace można przygotować indywidualnie albo w grupie i nadsyłać do 3 kwietnia. Wcześniej, bo od 26 lutego rozpoczynają się konsultacje z ekspertami. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 maja. Na zwycięzców czekają nagrody. Szczegóły na stronie electrum.pl

Partnerem medialnym jest Radio Akadera.

Z Janem Roguzem z Electrum Holding o konkursie ClimateTech – Young Talents rozmawiała Aneta Topczewska: