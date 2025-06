Ciepły posiłek dla potrzebujących. Białystok kontynuuje program „Posiłek w szkole i w domu”

11 czerwca, 2025

Miasto Białystok przeznaczy ponad 7 mln zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, fot. Małgorzata Turecka/archiwum Miasto Białystok przeznaczy ponad 7 mln zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, fot. Małgorzata Turecka/archiwum

W 2025 roku Miasto Białystok przeznaczy ponad 7 milionów złotych na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dzięki rządowemu wsparciu i współpracy z wojewodą podlaskim Jackiem Brzozowskim, pomoc w postaci obiadów, żywności oraz doposażenia stołówek trafi do tysięcy białostoczan – dzieci, seniorów oraz osób w trudnej sytuacji życiowej.

Program „Posiłek w szkole i w domu” to wieloletnia inicjatywa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego głównym celem jest zapewnienie gorącego posiłku uczniom oraz osobom dorosłym, które z powodu niskich dochodów, niepełnosprawności lub samotności nie są w stanie samodzielnie zaspokoić tej podstawowej potrzeby.

W Białymstoku program realizowany jest w trzech modułach. Pierwszy i drugi obejmuje dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, które otrzymują wsparcie w formie posiłku, bonów na jedzenie lub produktów spożywczych. Trzeci moduł przewiduje wsparcie techniczne i organizacyjne dla stołówek szkolnych – ich modernizację, doposażenie lub adaptację pomieszczeń.

W 2025 roku pomoc trafi m.in. do pięciu białostockich szkół podstawowych: SP nr 2, 9, 24, 28 i 50. Na poprawę standardu szkolnych stołówek przeznaczono łącznie 400 tys. zł.

– Program „Posiłek w szkole i w domu” to realna pomoc dla mieszkańców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej – mówi Tomasz Klim, zastępca prezydenta Białegostoku. – Dzięki rządowemu finansowaniu możemy zadbać o to, by dzieci, seniorzy i osoby samotne miały zapewniony ciepły posiłek każdego dnia.

Z programu mogą skorzystać osoby, których dochód nie przekracza 2020 zł miesięcznie w przypadku osób samotnych oraz 1646 zł na osobę w przypadku rodzin. To dwukrotność progu ustawy o pomocy społecznej, dzięki czemu wsparcie obejmie szerszą grupę potrzebujących.

Od 2019 roku w ramach programu doposażono już 23 placówki w Białymstoku, a tylko w ubiegłym roku pomoc otrzymało blisko 6 tysięcy mieszkańców. (na podst. bialystok.pl)