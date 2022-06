Ciekawi Świata. Spotkanie z niezwykłą, kolorową, a czasem szokującą meksykańską religijnością w Famie

Czerwiec 21, 2022

źródło: Białostocki Ośrodek Kultury

W środę (22.06) w Famie odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Ciekawi Świata. Tym razem o Meksyku opowie Ola Synowiec.

To będzie dość nietypowe spotkanie, bo prelegentka dotrze do Famy … pieszo. Ola Synowiec ze swoim partnerem Arkiem Winiatorskim odwiedzą Białystok podczas swojej pieszej wyprawy dookoła Polski. Ola przyniesie jednak opowieści ze znacznie odleglejszego miejsca, bo z Meksyku, któremu poświęciła swoją książkę „Dzieci Szóstego Słońca. W co wierzy Meksyk”.

Osiemdziesiąt procent społeczeństwa Meksyku to katolicy, ale meksykański katolicyzm różni się w pewnych elementach od polskiego. Jakie to różnice i skąd się one biorą? Ola, latynoamerykanistka od lat zajmująca się meksykańską religijnością, opowie o najpopularniejszych świętych w Meksyku, zarówno tych oficjalnych, jak i nieuznanych przez Watykan – takich jak Święta Śmierć, święty przemytników narkotyków i święci od przekraczania granicy z USA. To będzie spotkanie z niezwykłą, kolorową, a czasem szokującą meksykańską religijnością, którą organizatorzy postarają się oswoić, wyjaśnić i zrozumieć.

Ola Synowiec – pisarka, dziennikarka, latynoamerykanistka. Przez dziewięć lat mieszkała w Meksyku, o którym pisze dla polskiej i zagranicznej prasy. Jest autorką przewodników po tym kraju, strony Mexico Magico Blog oraz książek: „Dzieci szóstego słońca. W co wierzy Meksyk” (Wydawnictwo Czarne, 2018) i „Na poboczu Ameryk. Pieszo z Panamy do Kanady” (Wydawnictwo Czarne, 2022). Wykłady i warsztaty o Meksyku prowadzi od 2011 roku, zajmuje się także edukacją na temat postkolonializmu oraz etycznego podróżowania.

Początek spotkania o 18:00. (mt)