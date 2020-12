„Cicho… sza…” – nowy spektakl Dramatycznego dla dzieci ze spektrum autyzmu

Grudzień 9, 2020

źródło: Teatr Dramatyczny w Białymstoku źródło: Teatr Dramatyczny w Białymstoku

Trwają ostanie przygotowania do nagrania spektaklu „Cicho… sza…”, najnowszej produkcji Teatru Dramatycznego w Białymstoku. Widzowie będą mogli obejrzeć premierę 27 grudnia.

Przedstawienie, do którego scenariusz powstał na podstawie baśni „O trzech siostrach i chorej matce”, spisanej przez podlaskiego etnografa Zygmunta Glogera, jest skierowane przede wszystkim do dzieci ze spektrum autyzmu.

– Tworząc spektakl dla dzieci, trzeba brać pod uwagę specyfikę swojego odbiorcy: jego zakres zainteresowań, zasób słownictwa, pojmowanie relacji międzyludzkich. Szczególnie ważne jest to przy tworzeniu spektaklu dla tak wyjątkowej publiczności, jaką są dzieci ze spektrum autyzmu. Nasze wysiłki są zdwojone, a każda decyzja starannie przemyślana: począwszy od słów zawartych w scenariuszu, poprzez koloryt scenografii i kostiumów, po stonowaną i precyzyjną grę aktorską. Ta niezwykła publiczność, do której kierujemy nasz spektakl, odbiera rzeczywistość nieco inaczej, zarówno dosłownie jak i intensywniej – mówił reżyser Adam Biernacki.

Muzyka do spektaklu jest inspirowana autentycznymi pieśniami ludowymi.

Na scenie pojawią się aktorzy Dramatycznego: Dorota Białkowska-Krukowska, Justyna Godlewska-Kruczkowska, Monika Zaborska, Piotr Szekowski oraz gościnnie Jolanta Borowska.

– Praca nad spektaklem była inspirującą podróżą do podlaskiej kultury ludowej. Mam na myśli nie tylko scenariusz, który jest oparty na ludowej baśni o trzech siostrach, ale również muzykę. Ludową, przejmującą, oddającą klimat wyjątkowego Podlasia. Niesamowitym doświadczeniem było również spotkanie z psychologami pracującymi z dziećmi ze spektrum autyzmu, którzy uczulali nas na najważniejsze sprawy: by zagrać jak najlepiej i trafić do serc tych wyjątkowych dzieci. Dla nich trzeba grać czule, spokojnie i z wyczuciem, a jednocześnie ciekawie i aktywnie. Tej równowagi poszukiwaliśmy myśląc o swoich postaciach, szukając ich charakteru, stylu poruszania się i głosu – mówi Dorota Białkowska-Krukowska.

Premiera rozpocznie się o 14.00 na stronie dramatyczny.pl oraz na Facebooku i kanale YouTube. (ea/mc)