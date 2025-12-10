Home Wiadomości Chwila ciszy w środku akademickiego zgiełku – Uniwersytet w Białymstoku postawił fotele i budki akustyczne

10 grudnia, 2025

Chwila ciszy w środku akademickiego zgiełku – Uniwersytet w Białymstoku postawił fotele i budki akustyczne

Fotel akustyczny, źródło: UwB
Te rozwiązania mają ułatwić komfort nauki dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Na uczelni pojawiły się fotele i budki akustyczne, które pozwalają wyciszyć się, odciąć od negatywnych bodźców i bardziej skoncentrować. 

 

Fotele są we wszystkich czytelniach i bibliotekach, a budki na dwóch wydziałach: Prawa oraz Ekonomii i Finansów. 

– Świat, który nas otacza zalewa nas bodźcami. A studenci spędzają wiele godzin spędzając w naszych budynkach na zajęciach. budynkach uniwersytetu i potrzebują czasami chwili oddechu, przez chwilę nie słyszeć tego hałasu, móc odciąć się od zewnętrznego świata i zregenerować. Tego typu budki i fotele są odpowiedzią na wnioski studentów i analizę uczelni – podkreśla dr Patrycja Goryń, kierownik Działu Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami UwB. 

Budki akustyczne to zamknięte, przeszklone kabiny wypełnione panelami dźwiękochłonnymi. W środku znajdują się pufy, stolik, oświetlenie i wentylacja. Są bezprogowe i dostosowane do osób poruszających się na wózkach. Natomiast na uczelni pojawiły się także fotele akustyczne – 14 specjalnych „kokonów”, głównie w czytelniach biblioteki, które pozwalają odciąć się od hałasu i skupić na nauce.

Choć to kosztowna inwestycja, władze uczelni podkreślają, że jest ona odpowiedzią na realne potrzeby studentów i elementem tworzenia bezpiecznej, przyjaznej przestrzeni do studiowania. (hk)

 

Rozmowa Hanny Kość:

 

