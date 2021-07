Choroszcz. Zagadkowe filmy dla małych i dużych

Lipiec 22, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Kino „Zagadka” w Choroszczy zaprasza na kolejne darmowe seanse filmowe. W programie są propozycje dla całych rodzin.

Jakie filmy będzie można obejrzeć? Tego nie wiadomo, bo to jest właśnie zagadka. Na plakatach promujących to wydarzenie zamieszczono jedynie podpowiedzi – intrygujące hasła i grafiki, które mają naprowadzić odbiorców na tytuł filmu lub… do siedziby M-GCKiS i Biblioteki Publicznej, gdzie umieszczone są plakaty seansu – z ujawnionym tytułem.

W ten sposób Choroszcz zaprasza też do zwiedzenia galerii, w której aktualnie można oglądać wystawę malarstwa Jana Reszecia. To też okazja, by skorzystać z księgozbioru bibliotecznego.

W ramach cyklu Kina „Zagadka”, prezentowany film animowany skierowany do dzieci jest od lat 4 i opowiada o uroczych psotnych świrusach, które uwielbiają zabawę i mają dobre serca. Wiodą spokojne, radosne życie w kanałach pod miasteczkiem. Pokaz odbędzie się w auli M-GCKiS w Choroszczy (ul. H. Sienkiewicza 29) w piątek, 23 lipca o 14:00.

Z kolei w sobotę, 24 lipca o 19:00 na auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy widzowie zobaczą historię kina – najśmieszniejszą komedię wszech czasów, niezmienne plasującą się w czołówkach filmowych rankingów. Film przedstawia porachunki gangsterskie, morderstwo, prezentuje świetną muzykę, kobiecość, tożsamość… To obraz czarno-biały, a fabuła żywa i żwawa. W rolach głównych bardzo znane postaci.

Wstęp na oba pokazy jest bezpłatny. (mt)