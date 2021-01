Choroszcz. Wyremontowany budynek szpitala psychiatrycznego jest gotowy na przyjęcie pacjentów

Styczeń 12, 2021

źródło: UMWP/ fot. Marcin Nawrocki źródło: UMWP/ fot. Marcin Nawrocki

Zakończyła się przebudowa zabytkowego budynku szpitala psychiatrycznego w Choroszczy. Prace pod nadzorem konserwatora zabytków trwały prawie dwa i pół roku.

W efekcie placówka spełnia najnowsze standardy medyczne, m.in. poszerzono korytarze, w oknach wstawiono szyby ze wzmocnionego szkła, wymieniono też wszystkie instalacje. Do wyremontowanego obiektu przeniosą się dwa oddziały ogólnopsychiatryczne oraz odział leczenia zaburzeń nerwicowych. W sumie przygotowano 140 łóżek.

– Budynek jest podzielony na trzy, niezależne oddziały łóżkowe. Jest to bardzo nowoczesna i funkcjonalna inwestycja. Szpital został wyposażony w nową aparaturę, w salach znajdują się nowoczesne łóżka i szafki, w salach terapeutycznych pojawiły się dodatkowe urządzenia wspierające terapię. Do dyspozycji pacjentów jest również sala fitness – mówi dyrektor szpitala w Choroszczy Ewa Zgiet.

Modernizacja budynku kosztowała 13,5 mln złotych, z czego 9 mln złotych pochodziło z budżetu województwa.

– W 1930 roku widziano potrzebę utworzenia szpitala psychiatrycznego, my jako samorząd województwa podlaskiego również ją dostrzegamy, dlatego będziemy go wspierać. Budynek wyremontowano i wyposażono, mam nadzieję, że przyczyni się to do podniesienia jakości świadczonych usług, a także do poprawy warunków, w jakich będą przebywać pacjenci – mówi członek Zarządu Województwa Podlaskiego Marek Malinowski.

Natomiast wiosną teren wokół budynku zostanie ogrodzony. Będzie tam utworzony park rekreacyjny. (ea/mc)