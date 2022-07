Choroszcz. Mieszkańcy mogą już składać projekty do budżetu obywatelskiego

Lipiec 1, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Mieszkańcy Choroszczy mogą już zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. Do dyspozycji jest 200 tys. złotych, to więcej niż w latach ubiegłych.

Każdy mieszkaniec może zgłosić jeden projekt, który musi zdobyć poparcie co najmniej pięciu osób. Wartość jednego projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć 100 tys. złotych i także nie może mniejsza niż 25 tys. złotych.

Projekty można zgłaszać do 1 sierpnia.

W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2023 rok będą realizowane projekty inwestycyjne, które uzyskały największą liczbę głosów – aż do wyczerpania puli środków. (mt)