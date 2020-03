Choroszcz dalej pomaga najuboższym. Mieszkańcy gminy dostali kolejną transzę żywności

Marzec 26, 2020

źródło: UM Choroszcz

Mimo epidemii koronawirusa gmina Choroszcz nie wstrzymuje pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy. Marcowa transza jedzenia została jednak przekazana z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Mieszkańcy odbierali żywność pojedynczo, a stojąc w kolejce utrzymywali wymagane dwumetrowe odstępy. Kto nie mógł odebrać żywności osobiście, otrzymał ją z dowozem do domu.

Przy kwalifikacji do programu pomocy pod uwagę brane jest kryterium dochodowe. To 1402 złote na osobę samotnie żyjącą i 1 056 złotych na osobę w rodzinie. Rocznie na osobę przypada 50 kilogramów żywności. Są to: warzywa, owoce, makaron, ryż, kasza, cukier, olej, a także artykuły mleczne i mięsne. (mt/mc)