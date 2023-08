Choroszcz. 200 tys. złotych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

1 sierpnia, 2023

Choroszcz, fot. Małgorzata Turecka

Mieszkańcy Choroszczy mogą już zgłaszać swoje pomysły do Budżetu Obywatelskiego miasta na 2024 rok. Do rozdysponowania jest 200 tys. złotych.

Można otrzymać od 25 do 100 tys. złotych dofinansowania na jeden projekt. Inicjatywy mogą składać osoby na stałe mieszkające w mieście. Każdy uprawniony może zgłosić jeden projekt inwestycyjny, który musi uzyskać poparcie co najmniej 20 mieszkańców Choroszczy.

Zgłaszanie projektów potrwa od 1 sierpnia do 8 września. Głosowanie na zakwalifikowane projekty odbędzie się w pierwszej połowie października, a wyniki będą znane pod koniec października.

– Gorąco zachęcamy mieszkańców miasta Choroszcz do wskazania jakie inwestycje w najlepszy sposób odpowiadałyby ich obecnym potrzebom – zachęca Robert Wardziński, burmistrz Choroszczy. – Chętnie dowiemy się, co należy w naszym mieście jeszcze stworzyć czy wybudować. Potrzeb i pomysłów na pewno nie brakuje – nasi mieszkańcy są bardzo twórczy, co roku uzupełniając miejską infrastrukturę o nowe obywatelskie inwestycje – dodaje włodarz.

W Choroszczy, w ramach poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego, powstało szereg inwestycji, w tym m.in.: zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „Kominowe Bajoro”, remont auli M-GCKiS, szatnie sportowe czy wyposażenie OSP Choroszcz. (mt)