Chór Politechniki Białostockiej zagrał koncert z okazji 75 lecia uczelni

28 maja, 2024

fot. Michał Gudewicz fot. Michał Gudewicz

W poniedziałek (27.05) w Centrum Nowoczesnego Kształcenia odbył się koncert Chóru Politechniki Białostockiej, z okazji 75-lecia Uczelni. Pod batutą prof. Wioletty Miłkowskiej chór wykonał utwory takie jak „Sing Gently” Whitacre’a, „You Raise Me Up” Lovlanda, „I Believe I Can Fly” R. Kelly’ego czy „Bohemian Rhapsody” zespołu Queen. Solistami byli Monika Roszkowska, Bogumiła Orzel i Michał Puchlik. Koncert zainaugurowała rektor dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

– Utwory klasyczne, tradycyjne, ale także wspaniałe chóralne aranżacje współczesnych utworów piosenek rozrywkowych – nasz chór potrafi to robić z wielkim wdziękiem, z wielkim kunsztem, z przekonaniem, potrafi porwać słuchaczy – mówi prof. Marta Kosior – Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

– My, wspólnie z chórzystami, wybieraliśmy z jednej strony takie utwory, które oni lubią, które chcieliby zaśpiewać, a z drugiej strony też takie, które mogłyby pokazać już jakiś poziom wokalny zespołu – utwory z odpowiednią trudnością, które może w przyszłości chcielibyśmy wykonać podczas jakiegoś konkursu – mówi prof. Wioletta Miłkowska, dyrygent chóru.

Uczestnicy koncertu byli zachwyceni, a nieraz nawet poruszeni.

– Nie ukrywam, że jestem fanem zespołu Kombi Grzegorza Skawińskiego, a wykonanie utworu „Pokolenie” jest naprawdę rewelacyjne, godne naprawdę wielkich scen polskich. Słowa uznania dla Pani Profesor i dla całego chóru Politechniki Białostockiej – mówi jeden z uczestników koncertu.

Koncert był wyjątkowym wydarzeniem, które wzbogaciło obchody 75-lecia Politechniki Białostockiej, prezentując wysoki poziom artystyczny i różnorodność repertuaru chóru. (mg)

Na koncercie z okazji jubileuszu 75 – lecia uczelni był Michał Gudewicz: