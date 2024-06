„Chomiki Jeremiasza” zwycięzcami BialJamu, czyli konkursu tworzenia gier

2 czerwca, 2024

foto Julitta Grzywa foto Julitta Grzywa

Drużyna „Chomiki Jeremiasza” w składzie: Rafał Fungowicz, Kamila Chmielowiec, Kacper Bochan, Marika Ciupa i Mateusz Kozłowski wygrali BialJam 2024, trwający nieprzerwanie 48 godzin, największy hackathon poświęcony tworzeniu gier na Podlasiu. Ich gra „Shadow Mirror” była najlepsza z kilkunastu stworzonych.

W czwartek (30.05) na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej rozpoczął się konkurs tworzenia gier czyli BialJam 2024. W tegorocznym wydarzeniu wzięło udział blisko 70 młodych informatyków z całej Polski. Były to zespoły nie tylko z Białegostoku, ale także z Warszawy, Wrocławia czy nawet z opolszczyzny! Uczestnicy mieli 48 godzin na stworzenie gry na zadany temat, który został ujawniony chwilę przed rozpoczęciem konkursu. W tym roku były to „anomalie” i „bober”. Drużyna mogła się składać z maksymalnie 5 osób.

– BialJam to jest taki maraton, konkurs tworzenia gier, gdzie uczestnicy mają w przeciągu 48 godzin stworzyć działającą grę, taki działający prototyp. Nie da się w tym czasie stworzyć gry w pełni gotowej do wydania, więc chodzi o coś, co zachwyci publikę – mówi Krzysztof Szwabowski, główny koordynator konkursu.

Zakończenie konkursu miało miejsce w sobotę (01.06). Zwycięska gra „Shadow Mirror” zabiera graczy do postapokaliptycznego, futurystycznego świata. Anomalia będąca zadanym tematem gry, została potraktowana jako lustro czyli odbicie artysty. Bohater-artysta przywołuje nieidealne wersje tego, co było, co minęło czy tego co ich otacza. Artysta może to odrzucić w grze. Celem gry jest odnalezienie granicy między tym co rzeczywiste, a nierealne – wyjaśniają członkowie drużyny „Chomiki Jeremiasza”.

Adrian Twardowski, przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej jednocześnie juror BialJam 2024. bardzo chwali zwycięską grę, nazywając ją artystyczną, bardzo ładną graficznie, estetyczną, nasiąkniętą niezwykłym klimatem. Sami autorzy jednak nie ukrywają, że jeszcze sporo rzeczy by poprawili.

BialJam to nie tylko maraton tworzenia gier komputerowych, to także możliwość zdobycia cennego doświadczenia i przede wszystkim – co potwierdzali uczestnicy wydarzenia – dobra zabawa.

Organizatorami tego wydarzenia byli Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej oraz Studenckie koło naukowe Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej VectoR Development.

(jg)

relacja Julitty Grzywy: