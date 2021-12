Choinkobranie. Każdy może wybrać i ściąć sobie świąteczne drzewko

Grudzień 17, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Na Choinkobranie zapraszają w ten weekend (18-19.12) Lasy Państwowe. Każdy chętny będzie mógł wybrać, a następnie ściąć swoją bożonarodzeniową choinkę.

Akcja odbędzie się na plantacji choinkowej w Nadleśnictwie Knyszyn w miejscowości Przewalanka, ok. 20 minut drogi od Białegostoku w kierunku Augustowa. Leśnicy pożyczą sprzęt do ścinania i pomogą zapakować drzewko do samochodu.

Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku sprzedają w większości drzewka świerka pospolitego, ale są też takie które oferują świerka kłującego, daglezję, jodłę lub sosnę.

W niektórych nadleśnictwach można kupić również stroisz świerkowy – z którego można stworzyć piękne, naturalne stroiki. W większości sprzedaż prowadzona będzie jest przy siedzibach nadleśnictw, jak również przy wybranych leśniczówkach. Są też takie nadleśnictwa, które swoje drzewka będą sprzedawały podczas jarmarków bożonarodzeniowych.

We wszystkich nadleśnictwach RDLP w Białymstoku założonych jest blisko 50 hektarów plantacji choinkowych. Rośnie na nich rodzimy gatunek świerk pospolity (Picea abies), który w Polsce jest popularnym drzewkiem bożonarodzeniowym. Leśnicy hodują na plantacjach świerki do wieku około 7-8 lat, gdy osiągają wysokość 3-3,5 m.

– Od kilku lat obserwujemy wzrost zainteresowania naturalną choinką świąteczną. Widać to wyraźnie po popycie, jakim się one cieszą w punktach sprzedaży przy nadleśnictwach. Na przykład w ubiegłym roku w nadleśnictwach RDLP w Białymstoku sprzedano około 10 tys. choinek. W 2021 roku, w nadleśnictwach RDLP w Białymstoku, zaplanowaliśmy do sprzedaży około 16 tys. drzewek. Ceny choinek są atrakcyjne. Na przykład średnia cena zakupu w nadleśnictwach z obszaru Puszczy Knyszyńskiej, za drzewko o wysokości od 1,5 do 2,5m., to 50 zł brutto – mówi Jarosław Krawczyk, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

W nadleśnictwach RDLP w Białymstoku samodzielny wybór rosnącej choinki z plantacji, będzie możliwy również w Nadleśnictwach Białowieża, Bielsk, Pisz i Gołdap. (mt)