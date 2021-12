„Choinka dla życia” – ogólnopolska akcja promująca krwiodawstwo

Grudzień 13, 2021

Dawcy krwi mogą liczyć na darmowe, naturalne choinki z okazji świąt Bożego Narodzenia. Wystarczy, że w najbliższy czwartek (16.12) przyjdą do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, by podzielić się krwią lub jej składnikami – płytkami krwi czy osoczem.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Lasy Państwowe wspólnie z Narodowym Centrum Krwi promują ideę honorowego krwiodawstwa. Akcja odbędzie się we współpracy z regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa, łącznie w ponad 40 punktach w całej Polsce.

– Święta to piękny, rodzinny czas. W naszych domach stanie bożonarodzeniowa choinka. Ważne, by było to naturalne drzewko, pachnące lasem. Proponując takie drzewka, chcemy zachęcić wszystkich, by w te święta podarowali wyjątkowy prezent, jakim jest krew, bezcenny dar życia – powiedział Józef Kubica, p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Krwiodawstwo to misja i odpowiedzialność. Świadomość uratowania komuś życia jest jedną z najistotniejszych wartości honorowego krwiodawstwa, a krew jest najcenniejszym darem, jaki może podarować człowiek.

– Krew jest jednym z najbardziej pożądanych „leków”, którego niczym nie można zastąpić. Tylko dzięki ofiarności Honorowych Dawców Krwi możliwe jest niesienie pomocy pacjentom, którzy wymagają leczenia krwią i jej składnikami. Cieszę się, że Lasy Państwowe dostrzegają potrzebę wsparcia działań promujących honorowe krwiodawstwo. Jest to dowód na to, że krwiodawstwo jest bliskie sercom wielu ludzi – podkreśliła Małgorzata Lorek, dyrektor Narodowego Centrum Krwi.

W Białymstoku akcja „Choinka dla życia” odbędzie się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 23. Wszystkie osoby, które oddadzą w tym dniu krew (lub jej składniki) otrzymają od leśników drzewko świerka pospolitego, przygotowane przez Nadleśnictwo Białowieża.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku akcja „Choinka dla życia” przeprowadzona zostanie również przez Nadleśnictwa: Bielsk, Hajnówka, Łomża i Suwałki.

Drzewka z Lasów Państwowych pochodzą ze specjalnych plantacji choinkowych. Najczęściej są to miejsca w lesie, na których nie mogą rosnąć wysokie drzewa, np. pod liniami energetycznymi.

Krew i jej składniki mogą oddawać osoby pomiędzy 18. a 65. rokiem życia, które ważą co najmniej 50 kilogramów, u których w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie wykonano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała, nie miały wykonanych zabiegów operacyjnych, endoskopowych i innych diagnostycznych badań (np. gastroskopii, panendoskopii, artroskopii, laparoskopii) oraz nie były leczone krwią i jej składnikami.

Jednorazowo pobiera się 450 ml pełnej krwi. Samo pobranie trwa zwykle ok. 10 minut. Należy do tego doliczyć czas konieczny na wypełnienie ankiety, rejestrację, badania i wywiad lekarski – w sumie ok. 40-60 minut. W ciągu roku kobiety mogą oddawać krew metodą konwencjonalną nie częściej niż cztery razy (450 ml), a mężczyźni – maksymalnie sześć (450 ml).

W dniu oddania krwi trzeba być wyspanym, wypoczętym i zdrowym – nie mieć objawów przeziębienia, nie przyjmować żadnych leków (zasada ta nie dotyczy środków antykoncepcyjnych). Przed przyjściem do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa należy zjeść lekkostrawny posiłek, wypić ok. 2 l płynów (w ciągu 24 godzin przed pobraniem) i wziąć ze sobą dokument ze zdjęciem, najlepiej dowód osobisty. Przed oddaniem krwi należy także ograniczyć palenie papierosów i nie pić alkoholu, również w dniu poprzedzającym oddanie krwi. (mt)