Chciał sprzedać urządzenie do dezynfekcji. Został zatrzymany

Kwiecień 3, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Białostoccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który starszej mieszkance miasta próbował sprzedać sprzęt służący do dezynfekcji pomieszczeń. Mówił, że jest przedstawicielem firmy współpracującej z urzędem miejskim.

Mundurowi nie tylko zatrzymali mężczyznę, ale też zabezpieczyli urządzenie, które próbował sprzedać. Będą sprawdzać czy nie doszło do przestępstwa.

Warto pamiętać, że służby sanitarne i urzędy nie działają w ten sposób. W takich sytuacjach konieczne jest upewnienie się, że osoba do nas dzwoniąca nie próbuje sprzedać nam bezwartościowych produktów za wygórowaną cenę. To ważne, by nikogo do domu nie wpuszczać, a o każdym takim przypadku powiadomić policję. (mt/mc)