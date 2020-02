Chcesz zdać egzaminy wstępne? Przyjdź na konsultacje do Akademii Teatralnej

Luty 18, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Osoby zainteresowane studiowaniem na Akademii Teatralnej w Białymstoku mogą skorzystać z pomocy ekspertów w przygotowaniach do egzaminów wstępnych. Na uczelni rozpoczęły się konsultacje z kandydatami na studia.

Spotkanie z pracownikami Akademii odbywają się raz w tygodniu, podczas konsultacji można dowiedzieć się na co należy zwrócić uwagę i nad czym należy jeszcze popracować oraz dowiedzieć się, jak w ogóle wyglądają egzaminy wstępne.

– Zależy nam na tym, żeby przyszło do nas, jak najwięcej osób, jesteśmy zainteresowani osobami, które rzeczywiście chcą studiować w Akademii. W związku z czym otwieramy drzwi i zachęcamy takie osoby do tego, żeby przyszły i sprawdziły, czy faktycznie są w stanie sprostać naszym wymaganiom. Konsultacje są po to, aby sprawdzić czy rzeczywiście mam taką wymowę, która predestynuje mnie do tego, żeby być na scenie. Czy mam głos, który jest nośny i czy tekst, który przygotowałem na egzamin wstępny jest ciekawy – mówi prorektor ds. Filii w Białymstoku Akademii Teatralnej im. Zelwerowicza w Warszawie prof. Marta Rau.

Konsultacje potrwają do czerwca, te dotyczące kierunku aktorskiego są już rozpisane. Natomiast osoby zainteresowane spotkaniem dotyczącym kierunku reżyserskiego bądź technologii teatru lalek powinny umawiać się telefonicznie. Szczegóły są tutaj. (ea/mc)

Relacja Eweliny Andrzejewskiej: