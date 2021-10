Październik 1, 2021

źródło: mat. org. źródło: mat. org.

W Białymstoku już w najbliższą sobotę (02.10) odbędzie się charytatywne szycie poduszek rehabilitacyjnych dla pacjentek onkologicznych. Akcję organizują Stowarzyszenie do Walki z Rakiem oraz Era Nowych Kobiet Podlaskie.

Plan to 300 poduszek, które trafią do kobiet po mastektomii, czyli operacji usunięcia piersi. W akcję szycia poduszek może się włączyć każdy, nie tylko ci, którzy potrafią szyć.

– Potrzebujemy zarówno fachowych rąk do szycia, tj. takich osób, które mogą przyjść z własną maszyną do szycia, mogą szyć na czyjejś maszynie. Potrzebujemy również rąk do wypychania poduszek, jak i do ich wykończenia, szycia ręcznego – mówi Małgorzata Andrejczuk, liderka Ery Nowych Kobiet, organizatorka akcji.

Terapeutyczne poduchy w kształcie serca pomagają kobietom po mastektomii wrócić do pełnej sprawności. Noszenie ich pod pachą może łagodzić ból, chronić przed uderzeniami, zmniejszyć obrzęk i napięcie barku.

– Te poduszki służą kobietom każdego dnia, pomagają im normalnie funkcjonować. Dzięki nim kobiety mogą wykonywać codzienne czynności – dodaje Małgorzata Andrejczuk.

To druga odsłona tej akcji. Dwa lata temu udało się uszyć ponad 300 poduszek, które zostały przekazane do Białostockiego Centrum Onkologii. Jednak zapas ten już dawno się wyczerpał, stąd kolejna taka akcja.

Szycie poduszek odbędzie się w najbliższą sobotę (02.10) w białostockiej „odzieżówce” między 10.00 a 14.00. (mt)