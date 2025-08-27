Home Wiadomości Cerber Motorsport z Politechniki Białostockiej ponownie na starcie. Rozpoczęły się zawody Formula Student Poland

27 sierpnia, 2025

Cerber Motorsport z Politechniki Białostockiej ponownie na starcie. Rozpoczęły się zawody Formula Student Poland

Bolid Cerber pod namiotem w Austrii źródło: Cerber Motorsport
Zespół Cerber Motorsport z Politechniki Białostockiej jest na ostatnich w tym sezonie zawodach Formula Student, które odbywają się na torze Autodrom Słomczyn pod Warszawą. W zeszłym roku na tej imprezie bolid CMS-09 był bezkonkurencyjny i studenci z Białegostoku zdobyli złoty medal.

 

– Jest to już trzecia edycja zawodów w Polsce i miło jest brać udział w zawodach Formuła Student praktycznie u siebie na miejscu. Tym razem nie da się zauważyć dużej powtarzalności, jeśli chodzi o zespoły. Jednak dużo więcej teamów zagranicznych tym razem się pojawiło na tych zawodach – mówi Anna Tokarewicz z Cerber Motorsport.

W tym roku na torze Autodrom Słomczyn zespół Cerber Motorsport jest z nowszą wersją auta, czyli bolidem CMS-10. – My jesteśmy w trakcie wykonywania inspekcji technicznej oraz konkurencji statycznych. Pogoda nie do końca dopisuje psuje, ale nie psuje to naszego ducha walki – zapewnia Anna Tokarewicz. 

Zawody Formula Student Poland potrwają do soboty (30.08). W tym czasie poza konkurencjami statycznymi, kierowców bolida CMS-10 czekają również konkurencje dynamiczne, czyli wyścigi na torze, które sprawdzą wytrzymałość i przyspieszenie pojazdu czy też zużycie paliwa. (hk)

