Cerber Motorsport z bolidem CMS-10 przygotowuje się do starów na torze Autodrom Most w Czechach

7 sierpnia, 2025

Cerber Motorsport na zawodach Formula Student Czech Republic, fot. Cerber Motorsport

Zespół Cerber Motorsport z Politechniki Białostockiej jest już po dwóch konkurencjach statycznych na zawodach Formula Student w Czechach. Studenci sprawdzili też swój bolid CMS-10 na test tracku, co pozwolił lepiej się przygotować do jazdy na torze Autodrom Most.

W zeszłym roku na zawodach Formula Student Czech Republic zespół Cerber Motorsport z bolidem CMS-09 zajęła I miejsce w klasyfikacji generalnej i pięciu innych konkurencjach.

– Jesteśmy już po dwóch z trzech konkurencji statycznych: Business Plan Presentation i Cost and Manufacturing. Jeszcze dziś przed nami ostatni ze statyków, czyli Engineering Design Event. Rozpoczynamy dziś również już oficjalnie swoją przygodę na torze konkurencjami dynamicznymi: Skidpad oraz Acceleration. Kolejne dni zapowiadają się już tylko na torze. Jutro przed nami konkurencja Autocross i pojutrze ostateczny wyścig, czyli Endurance – mówi Anna Tokarewicz z zespołu Cerber Motorsport.

Tegoroczny model auta jest ewolucją poprzedniego bolidu. – Na pewno ewolucyjny jest projekt telemetrii i akwizycji danych połączonych z modułem łączności z kierowcą, dzięki czemu zespół na torze jest w stanie na bieżąco monitorować stan techniczny pojazdu, jak i jego najważniejsze parametry. Jesteśmy w stanie przekazywać te informacje kierowcy na bieżąco bez potrzeby zatrzymywania go w trakcie jazdy – tłumaczy Paweł Czaban, koordynator zespołu Cerber Motorsport.

Formula Student w Czechach potrwają do soboty (09.08). Pod koniec sierpnia zespół Cerber Motorsport będzie też bronił zwycięskiego tytułu na zawodach w Polsce. (hk)