Home Wiadomości Cerber Motorsport z bolidem CMS-10 bierze udział w konkurencjach dynamicznych na zawodach Formula Student Poland

Wiadomości

29 sierpnia, 2025

Cerber Motorsport z bolidem CMS-10 bierze udział w konkurencjach dynamicznych na zawodach Formula Student Poland

Formula-Student-Poland, fot. Mikołaj-Iwanowski
Przed studentami Politechniki Białostockiej z zespołu Cerber Motorsport ostatnie dwa dni na zawodach Formula Student Poland. Ich bolid CMS-10 przeszedł już inspekcję techniczną i konkurencje statyczne.
 
 
W piątek (29.08) na torze Autodrom Słomczyn pod Warszawą studenci zmierzą się w konkurencjach dynamicznych. Będzie to test przyspieszenia na odcinku 75 metrów, test stabilności na torze o kształcie cyfry 8, okrążenie toru w jak najkrótszym czasie oraz zużycie jak najmniejszej ilości paliwa. W sobotę (30.08) odbędzie się finał zawodów i ostatni wyścig, czyli „endurance”. To decydująca i równocześnie najbardziej wymagająca konkurencja, która na odcinku 22 km sprawdza wytrzymałość i efektywność bolidów.
 
Studenci Politechniki Białostockiej wygrali dwie poprzednie edycje zawodów Formula Student Poland. (red.)
 

Najnowsze wiadomości
Zabezpieczony drewniany kij, użyty przez zatrzymanego.
Grajewo: 41-latek chciał upoz ... więcej
Agnieszka Dardzińska-Głębocka
Ekspertka z Politechniki Biał ... więcej
Cerber Motorsport z bolidem CM ... więcej
Zamieszanie na boisku, piłkarze jagielloni przy piłce
Jagiellonia Białystok w Lidze ... więcej
Ursula Von Der Leyen na mównicy w Europarlamencie
Ursula von der Leyen odwiedzi ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.