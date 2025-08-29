Cerber Motorsport z bolidem CMS-10 bierze udział w konkurencjach dynamicznych na zawodach Formula Student Poland

29 sierpnia, 2025

Formula-Student-Poland, fot. Mikołaj-Iwanowski Formula-Student-Poland, fot. Mikołaj-Iwanowski

Przed studentami Politechniki Białostockiej z zespołu Cerber Motorsport ostatnie dwa dni na zawodach Formula Student Poland. Ich bolid CMS-10 przeszedł już inspekcję techniczną i konkurencje statyczne.

W piątek (29.08) na torze Autodrom Słomczyn pod Warszawą studenci zmierzą się w konkurencjach dynamicznych. Będzie to test przyspieszenia na odcinku 75 metrów, test stabilności na torze o kształcie cyfry 8, okrążenie toru w jak najkrótszym czasie oraz zużycie jak najmniejszej ilości paliwa. W sobotę (30.08) odbędzie się finał zawodów i ostatni wyścig, czyli „endurance”. To decydująca i równocześnie najbardziej wymagająca konkurencja, która na odcinku 22 km sprawdza wytrzymałość i efektywność bolidów.

Studenci Politechniki Białostockiej wygrali dwie poprzednie edycje zawodów Formula Student Poland. (red.)