Centrum Badań Mikroskopowych Politechniki Białostockiej wesprze zaawansowane badania materiałowe i inżynierskie

27 stycznia, 2026

Centrum Badań Mikroskopowych, fot. Hanna Kość Centrum Badań Mikroskopowych, fot. Hanna Kość

Prowadzenie i wspieranie zaawansowanych badań materiałowych i inżynierskich z wykorzystaniem nowoczesnych technik mikroskopii świetlnej i elektronowej to zadania Centrum Badań Mikroskopowych Politechniki Białostockiej. Ta nowa jednostka uczelni. Ma służyć także ułatwiać współpracę naukowców, studentów, doktorantów i przemysłu.

Powołanie Centrum Badań Mikroskopowych porządkuje dotychczas rozproszony system laboratoriów i zapewnia kompleksowe wsparcie badawcze od doboru metod i parametrów analiz po kontakt z odpowiednimi specjalistami.

– Sama idea nie polega na tym, aby wszystkie urządzenia mikroskopowe i urządzenia towarzyszące zebrać w jednym miejscu. Raczej mowa o konsolidacji ośmiu katedr i zakładów wchodzących w skład Wydziału Mechanicznego i Wydziału Budownictwa i Nauki O Środowisku, które między innymi dysponują bardzo wysokiej klasy urządzeniami mikroskopowymi. Ta integracja ma między innymi na celu zwiększenie użycia aparatury, bo dysponujemy aparaturą bardzo wysokiej klasy – wyjaśnia dr hab. inż. Magdalena Łępicka, dyrektor Centrum Badań Mikroskopowych.

Centrum Badań Mikroskopowych dysponuje dziś ponad trzydziestoma urządzeniami, w tym zaawansowanym skaningowym mikroskopem elektronowym, a infrastruktura jest systematycznie rozbudowywana. – Badania z wykorzystaniem obserwacji mikroskopowych, różnego rodzaju analiz, prowadzone są w Politechnice Białostockiej od kilkudziesięciu lat i to na różnych wydziałach. A w ostatnich latach wydziały Politechniki wzbogaciły swoją infrastrukturę właśnie o nowe urządzenia do badań mikroskopowych, o urządzenia peryferyjne, więc naturalną koleją rzeczy jest zintegrowanie wspólnych działań – zapewnia prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Badania obejmują m.in. metale, materiały polimerowe, kompozytowe, ceramiczne oraz biologiczne. – Każdy student, który będzie planował badania, może w łatwy i przystępny sposób zobaczyć, z czego może skorzystać – dodaje mgr inż. Ewa Borucińska-Parfieniuk, doktorantka ze Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej. – To są różne mikroskopy, które mają różne zastosowania. Są szczególnie przydatne do charakteryzacji powierzchni, do badania zmian, jakie zachodzą w materiałach. W swoich badaniach korzystałam z mikroskopu elektronowego, jak i z mikroskopów świetlnych, z mikroskopów też cyfrowych czy z mikroskopu konfokalnego.

Centrum Badań Mikroskopowych Politechniki Białostockiej ma wspierać naukę, dydaktykę oraz współpracę z przedsiębiorcami przy projektach badawczo-rozwojowych. (hk)

Relacja Hanny Kość: